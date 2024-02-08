أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير جورج جيرابيتريتيس سيتوجه إلى واشنطن، اليوم الخميس، للمشاركة في الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي اليوناني الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن جيرابيتريتيس سوف يعقد اجتماعا غدا الجمعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين سيعلنان عقب الاجتماع بدء الجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي اليوناني – الأمريكي، التي تشارك فيها نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجيانيس.

وأشارت الوكالة إلى أن القضايا التي سيتم تناولها في الحوار تشمل التطورات الإقليمية، والدفاع والأمن، والتحديات الإنسانية، والاستعداد للكوارث، والطاقة والبيئة، وتطبيق القانون ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، فضلا عن العلاقات بين الشعبين.

وقالت الوكالة إن وزيري الخارجية سيدليان ببيان مشترك في مؤتمر صحفي، يليه حفل توقيع على وثيقة انضمام اليونان لـ "اتفاقات أرتميس"، التي تحكم التعاون السلمي في الفضاء.

وخلال زيارته لواشنطن، سيلقي جيرابيتريتيس كلمة أمام فعالية بمركز ويلسون، تحت عنوان "العد التنازلي لمحيطنا، اليونان 2024: محيط من الإمكانات"، كما سيشارك في مناقشة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن المناخ، جون كيري.