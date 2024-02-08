المصري للشؤون الخارجية: ما يحدث في غزة قد يتحول إلى حرب كبرى

قال السفير علي الحفني، أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أمين عام الامم المتحدة حذر من اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح، وما قد يترتب عليه من رد فعل مصر، وتحول الأمر إلى حرب كبرى في المنطقة.



وتابعالحفني، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مجلس الأمن لم يكن في يوما من حالة الضعف الحالية، وهذا قد يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن مجلس الأمن هو أحد المرجعيات التي يتم اللجوء إليها في الأزمات.



وأضاف أن الاتحاد الأوربي تحدث على الدفع بقوة بحرية أوربية في البحر الأحمر، وهذه القوة قد تؤدي إلى اتساع الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوى الكبرى كانت قادرة على احتواء إيران في المنطقة في وقت مبكر، قبل أن يكون لطهران أذرع في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين، والحشد الشعبي.