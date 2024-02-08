 باكستان تستعيد خدمة الهاتف المحمول جزئيا بعد انتهاء التصويت في الانتخابات - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 7:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

باكستان تستعيد خدمة الهاتف المحمول جزئيا بعد انتهاء التصويت في الانتخابات

باكستان-(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:31 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:31 م

أعادت السلطات الباكستانية جزئيا خدمات الهاتف المحمول بعد تعليقها في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف خلال التصويت في الانتخابات اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقع إكس إنه "يجرى استعادة خدمات الهاتف المحمول في البلاد".

وظلت خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الهاتف المحمول متوقفة لأكثر من 12 ساعة.

ووصفت منظمة العفو الدولية قرار "تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الهاتف المحمول في يوم انتخابات بأنه اعتداء فظ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

واشتكت عدة أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيين من تعليق خدمات الاتصالات بدعوى أنه سيضر بإقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك