باكستان تستعيد خدمة الهاتف المحمول جزئيا بعد انتهاء التصويت في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعادت السلطات الباكستانية جزئيا خدمات الهاتف المحمول بعد تعليقها في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف خلال التصويت في الانتخابات اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقع إكس إنه "يجرى استعادة خدمات الهاتف المحمول في البلاد".

وظلت خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الهاتف المحمول متوقفة لأكثر من 12 ساعة.

ووصفت منظمة العفو الدولية قرار "تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الهاتف المحمول في يوم انتخابات بأنه اعتداء فظ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

واشتكت عدة أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيين من تعليق خدمات الاتصالات بدعوى أنه سيضر بإقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات.