انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 17 مفقودا قبالة سواحل تونس

أفادت السلطات التونسية، صباح اليوم الخميس، بانتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 17 مفقودا قبالة سواحل تونس.

ونقلت إذاعة «موازييك» التونسية، عن الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، قوله إن «السلطات انتشلت 13 جثّة لمهاجرين غير نظاميين أبحروا من سواحل جبنيانة (صفاقس) بعد غرق مركبهم على بعد 900 أميال شرق مدينة الشابة (المهدية)».

وأشار المسئول التونسي في تصريحات لبرنامج «صباح النّاس»، إلى أن «القارب كان يحمل 42 مهاجرًا سودانيًا، بحسب تصريح اثنين من الناجين».

ولفت إلى أنّ هؤلاء المهاجرين حاصلون على بطاقة اللجوء من المفوضية الساميّة لشئون اللاجئين في تونس.

وأشار إلى فتح تحقيق في الحادث، قائلًا إنه «وفق المؤشّرات الأوّلية فإنّ هذه العمليّة قد تُصنّف اتّجارا بالبشر أو تكوين وفاق إجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة».

وأسند قاضي التحقيق إنابة عدليّة لفرقة الإرشاد البحري بالمنطقة البحرية بالمهدية لإجراء الأبحاث، فيما تُواصل الوحدات العائمة عمليات البحث بهدف إنقاذ ناجين أو انتشال لبمزيد من الجثث.