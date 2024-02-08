شولتس يتوجه إلى واشنطن اليوم ويلتقي مع الرئيس الأمريكي غدا

يتوحه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن اليوم الخميس، في ثالث زيارة رسمية له منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبا.

ويعتزم شولتس الالتقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض غدا الجمعة، حيث من المقرر أن يتشاور معه بشأن المساعدات العسكرية لأجل أوكرانيا، وكذلك بشأن النزاع في الشرق الأوسط وقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المنتظرة في الصيف.

وبعد وصول شولتس لواشنطن مساء اليوم الخميس، من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني في البداية بأعضاء من الكونجرس. ويندرج ضمن برنامج الزيارة تناول الإفطار مع رواد أعمال أمريكيين صباح غد الجمعة.