قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس ، «كلنا عارفين أن مصر مستهدفة واللي بيحصل معاها مش طبيعي عايزين يخضعونا»، حسب تعبيره.

وأشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة؛ بوضوح الرؤية الوطنية للرئيس السيسي، واصفاً إياه بأنه «أول من يشعر بالمواطن الذي اختاره في اختيار حر منذ أشهر بسيطة».

وأوضح أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50% يأتي في سياق ارتفاع معدلات التضخم، والتي بدأت في الهبوط شهر يناير الماضي إلى 29% مقارنة بـ 34% في ديسمبر 2023، مما يدلل أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تمس 25 مليون أسرة من مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث تشمل أصحاب المعاشات «13 مليون أسرة»، وموظفي الجهاز الإداري للدولة «3 مليون» عامل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها رئيس الجمهورية ما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهرياً.

- زيادة المعاشات بنسبة 15%.

- زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%.

- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.