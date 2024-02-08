تزايدت التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مناطق متفرقة من العالم، لاسيما مع تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط التي فرضت تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية.

ويقول الباحث مايكل ديسيانا، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست، إنه مع بداية عام 2024، يزداد التهديد العالمي لمصالح الولايات المتحدة مع استمرار تحالف مصالح الخصوم. ومع ذلك، يبدو أن صانعي القرار في واشنطن إما غير قادرين أو غير مهتمين بإظهار العزم.

وكان الدبلوماسي الأمريكي الراحل هنري كيسنجر قد قال: "القناعات التي صاغها القادة قبل توليهم المناصب العليا هي رأس المال الفكري الذي سيستهلكونه طوال فترة ولايتهم".

ويضيف ديسيانا أن القادة الأمريكيين ساروا إلى مواقفهم الحالية على ما يبدو دون أي أفكار أو فهم تاريخي لمواجهة الأزمات التي اندلعت أمامهم. فالصراعات أزمات يجب إدارتها، وليست حروبا يجب كسبها.

ويتجنب الخصوم كل معاهدة واتفاق وقعوا عليه، لكن الدبلوماسيين يصرون على إجراء المزيد من المحادثات. ولطالما كافحت الولايات المتحدة من أجل إنتاج استراتيجية كبرى متماسكة، وتعتبر مسألة ما إذا كان لدى واشنطن القدرة على إنشاء استراتيجية أمر محل نقاش.

وبقدر ما توجد استراتيجية أمريكية كبرى، يبدو أن الأمل يتعلق بألا تتدهور الأمور أكثر، وهو موقف محفوف بالمخاطر لا يرقى إلى مستوى السياسة الفعالة، خاصة في حقل الألغام الجيوسياسي اليوم. ويرى ديسيانا أنه إذا استمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا في الوصول ببطء وفقط بعد مداولات كبيرة في واشنطن، فسيكون ذلك هو دراسة الحالة الأولى والأكثر وضوحا للخمول الاستراتيجي الأمريكي بعد الحرب العالمية القادمة.

وبعد نجاحات مذهلة في عام 2022، كافح الهجوم المضاد الصيفي الأوكراني لتحقيق الأهداف، حيث واجه خطوطا روسية محصنة بدون غطاء جوي أو دروع كافية. إن النجاحات العظيمة التي حققتها أوكرانيا، مثل طرد البحرية الروسية من سيفاستوبول وتطهير البحر الأسود، هي بفضل البراعة الأوكرانية والدعم المادي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

ويضيف ديسيانا أنه يجب على الإدارة الأمريكية الجادة والكونجرس أن يريا الحماقة هنا. وكان ينبغي أن يكون الصراع في أوكرانيا هو الرذيلة التي تسحق آلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين. وبدلا من ذلك، شق الجيش الروسي طريقه للخروج من مصائد الدببة في كييف وخاركيف وخيرسون واستعاد القوة الكافية للدفاع عن مكاسبه في شرق أوكرانيا. إن الخطاب الأمريكي بشأن الحرب يكذب الافتقار إلى الاستراتيجية. وكان ينبغي لوعد "طالما استغرق الأمر" أن يفسح المجال لـ"ساعدوا أوكرانيا على الفوز الآن". وكان النصر في أوكرانيا ليشل روسيا ويجلب دولة قوية ومتمرسة وحديثة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) .

وفي الوقت الحالي، يشعر حلفاؤنا في أوروبا الشرقية بالقلق من أن الناتو لا يزال لا يفهم التهديد. ولا يزال من الممكن أن يحدث ذلك، لكن السياسة العقيمة تخاطر بصراع مجمد. والأسوأ من ذلك، إذا سُمح للدعم الغربي بالتفكك، فإننا نجازف باستدعاء أشباح استرضاء ميونخ لترسيخ المكاسب الروسية.

وبدت جهود إدارة بايدن لربط الحرب بين إسرائيل وحماس بالحرب الروسية الأوكرانية مستبقة. فالشراكة بين موسكو وطهران تتعزز، وكانت روسيا بالفعل تتواصل علنا مع "حماس" قبل هجوم 7 أكتوبر. والآن، يبدو هذا الربط مثيرا للسخرية المريرة. ويفقد البيت الأبيض ضوء النهار بين وعده الأولي بالدعم الكامل لإسرائيل، في مواجهة مطالب من الديمقراطيين اليساريين بـ"وقف دائم لإطلاق النار". وقد تم الرد على الهجمات التي شنها وكلاء إيران في العراق وسوريا واليمن بشكل متأخر.

ويبدو أن الولايات المتحدة غير قادرة على إنتاج الأسلحة الأساسية مثل قذائف الهاوتزر بأعداد كافية لمساعدة الحليفين. ومن الناحية التشريعية، أصبحت الجهود المبذولة لربط تمويل أوكرانيا وإسرائيل فخا للديمقراطيين. وتُظهر نبرة المفاوضات الجارية كيف أصبح هذا العجز على مستوى الحزبين. ويظهر الديمقراطيون ترددا في تقديم تنازلات بشأن حماية الحدود المهمة، ويبدو أن الجمهوريين يقللون من أهمية الأمن الأوروبي. وفي حين أن جمهور هذه الكوميديا قد يجعل الاستراتيجيين يستشيطون غضبا، فقد أشار البعض على الأقل إلى أن الحل لنقص الأسلحة هو صنع المزيد من الأسلحة.

وقد أظهرت مجموعة من الجمهوريين أنهم من الصقور المؤيدين لإسرائيل، لكن حمائم بالنسبة لروسيا. وعلى ما يبدو، فإن الصداقة بين بوتين والملالي وحماس لا تشكل عاملا في هذه الحسابات. ربما يكون التظاهر بأنهم أجروا أي حسابات هو الخطأ.

ويقول ديسيانا إن "أحد الأعراض الرهيبة لهذه السياسات غير المنسقة هو ما يقدمه القادة الأمريكيون لحلفائنا من مجرد كلام. وعلى الرغم من نجاح إسرائيل في طرد حماس من شمال غزة، حذر القادة الأمريكيون إسرائيل من "الهزيمة الاستراتيجية". وفي اللحظة التي يكون فيها القرار مطلوبا ، يكون القرار فاترا عالميا".

وظهرت أعراض أسوأ في 28 يناير، عندما أسفرت الهجمات الإيرانية بالوكالة على القوات الأمريكية أخيرا عن سقوط قتلى بالنيران المباشرة. ولا يوجد مجال الآن للولايات المتحدة للاختباء وراء ادعاء "عدم وقوع إصابات أمريكية" لتجنب الانتقام الفعال، وفقا لديسيانا.

كما أن الاحتمال الذي يلوح في الأفق للمواجهة بين الولايات المتحدة والصين يخيم على هذه اللحظة من الحذر والتردد. ويتساءل ديسيانا: ماذا ستفعل الولايات المتحدة عندما يرتفع "البالون" المجازي (والحرفي)؟ في هذا المنعطف، يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كان بإمكان الأمريكيين التحلي بالعمل الفعلي لدعم أو تحقيق ما يُقال. وعلى الرغم من الدعوات لإصلاح قاعدتنا الصناعية الدفاعية، لا توجد حركة في الكابيتول هيل. ومع إظهار الصراع الأوكراني لضرورة وجود مخزونات هائلة من قذائف المدفعية والأسلحة الموجهة بدقة والفجوة الهائلة في بناء السفن مع الصين التي بدأت تبدو مستعصية على الحل، يجب على أي صانع سياسي جاد أن يطالب بتغييرات.

وبدون قدرة مثبتة على منع الجيش الصيني من إنشاء نقطة انطلاق في تايوان أو حصار خانق للجزيرة، فإن عزم الولايات المتحدة هو سؤال مفتوح. ويتساءل ديسيانا: ما هي التنازلات التي قد تقدمها الولايات المتحدة؟ كم من الوقت قد يستغرق حتى "تجمد" واشنطن هذا الصراع؟ بالتوسع إلى غرب المحيط الهادئ الأوسع، هل ستكون هناك خطة لدحر العدوان الصيني؟

ويرى ديسيانا أن أكثر قراءة إيجابية لتردد صانعي السياسات في واشنطن قد تكون أن الولايات المتحدة تُجبر على التعامل مع تهديدات مختلفة على جبهات متعددة في جميع أنحاء العالم. والخلل هنا هو أن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة تتحد في تحالف واحد. وفي مقال بصحيفة "ناشونال ريفيو"، قام مايك واتسون من معهد هدسون برسم تشابهات بين مشهد التهديد الحالي وذلك الذي كان موجودا في منتصف الثلاثينيات، حيث تعاونت القوى الانتقامية والعدوانية، على الرغم من عدم تحالفها رسميا، في تآكل النظام العالمي. ومن قذائف المدفعية الكورية الشمالية إلى الطائرات المسيرة الإيرانية، تمتد التهديدات عبر طرق الشحن البحرية الدولية في البحر الأسود والبحر الأحمر وبحر الصين الجنوبي. وفي حين تتخذ واشنطن خطوات حذرة، يراقب خصومها إلى أي مدى ستمشي في ميدان الألغام.