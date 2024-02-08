صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شخص في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية؛ نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي».



وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، نوه القدرة، أن «300 كادر طبي و 450 جريحًا و 10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع».



وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، محذرًا من توقف المولدات الكهربائية خلال أقل 48 ساعة؛ نتيجة نقص الوقود.



ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمستشفى ناصر»، قائلًا إن «المجمع تعرض لمكرهة صحية؛ نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات ومنع الاحتلال خروجها».



وذكر متحدث الصحة الفلسطينية في غزة، أن «خزانات المياه في مجمع ناصر تعرضت للأعطال؛ نتيجة الاستهداف»، مشيرًا إلى أن الأطقم لا تستطيع إصلاحها حتى اللحظة.





