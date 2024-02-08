زيلينسكي يطالب بتحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى بلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى بلاده، التي تتعرض لهجوم من موسكو منذ ما يقرب من عامين.

وفي خطابه المصور إلى الأمة مساء الأربعاء، قال إن الوقت قد حان "لإلحاق أقصى قدر من الخسائر الممنهجة بروسيا. وينطبق هذا على وجه الخصوص على الأصول الروسية المجمدة، سواء للدولة الإرهابية أو للأفراد المرتبطين بها".

وأضاف زيلينسكي: "يجب مصادرة كل شيء واستخدامه للدفاع ضد الإرهاب، من العدل الانتقام من إرهابي. من العدل تدمير الإرهابيين. ومن العدل أن نجعل الدولة الإرهابية تدفع ثمن أفعالها".

وتعمل أوكرانيا بنشاط مع شركائها لضمان اتخاذ قرار بشأن الأصول الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش أيضا هذه المسألة مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار كييف يوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي: "نحن حقا بحاجة إلى قرار موحد وقوي. قرار يثبت احترامنا المشترك للقانون الدولي والازدراء المطلق للدولة الإرهابية".

وهناك خطط في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالعائدات، مثل الفوائد المتراكمة، على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كخطوة أولى. وفقا للتقديرات، يمكن تكبد مبلغ بمليارات الدولارات سنويا.

وتعتمد أوكرانيا على الدعم الأجنبي لدرء الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.