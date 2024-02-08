 ناصر الخليفي : باريس سان جيرمان يعتزم مغادرة ملعب حديقة الأمراء - بوابة الشروق
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ناصر الخليفي : باريس سان جيرمان يعتزم مغادرة ملعب حديقة الأمراء

د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:36 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:36 م

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطط ناديه لمغادرة ملعبه الحالي، وذلك بعد رفض المسؤولين في مدينة باريس بيع الملعب.

وفي حديثه في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية، قال الخليفي: "بات من السهل ذلك بالنسبة لنا الآن، نحن نعلم ما نريد لقد انتهى الأمر".

وتأسس النادي عام 1970، وبعد عامين بدأ باريس سان جيرمان باللعب في "حديقة الأمراء" ويستفيد من عقد إيجار طويل الأجل.

وكان النادي المدعوم من قبل إدارة قطرية، يرغب في البقاء بالملعب،وامتلاكه ، لكن بعد ثمانية أعوام من المناقشات، سيكون عليه النظر في اختيار مكان آخر، وذلك بعد تصويت مجلس مدينة باريس على عدم بيع الملعب.

وفي يناير الماضي، أعلن باريس سان جيرمان أنه استثمر أكثر من 85 مليون يورو (92 مليون دولار) في صيانة الملعب، وفي الوقت ذاته، أكد النادي أنه ملتزم باستثمار أكثر من 500 مليون يورو في التجديدات من أجل المنافسة مع أكبر الأندية الأوروبية.

وسيتجه النادي إلى خيار آخر عن طريق إيجاد ملعب جديد، ولم يحدد موعدا نهائيا لمغادرته الملعب الحالي.


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