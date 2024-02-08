مبابي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خوف جماهيره بعدما غاب عن مران اليوم، الخميس، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل، خلال مباراة كأس فرنسا أمام بريست.

وخضع مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته، ويخطط باريس للحفاظ على نجمه بعيدا عن الملاعب، للتعافي بشكل كامل حتى مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسييداد، الأربعاء المقبل.

وفي الوقت الحالي، يبدو من غير المرجح، أن يكون هداف الفريق الفرنسي، حاضرا في مواجهة ليل السبت القادم.

ويثير غياب مبابي عن مران اليوم، الشكوك داخل قلوب مشجعي باريس، بعدما تعرض لتدخل عنيف من قبل لاعب بريست، ليليان براسييه، بعد مرور ساعة من عمر مباراة كأس فرنسا، التي تأهل فيها باريس إلى ربع النهائي.

وبعد الواقعة وتعرض لاعب المنافس للطرد، وبقاء مبابي على أرض الملعب متألما لعدة دقائق، واصل نجم باريس، اللقاء، واستمر حتى صافرة النهاية.