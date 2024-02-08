وزير المالية الإسرائيلي يعلن إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة أونروا

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أمر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، بإلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» من إسرائيل، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، صباح الخميس، أصدر «سموتريش» أوامر جديدة لاستثناء «أونروا» من الحصول على المزايا الممنوحة لمختلف منظمات الأمم المتحدة.

وتتمثل تلك المزايا في: الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الشراء على استيراد السلع المختلفة، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على الوقود.

وتدرس إسرائيل بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة بعد حملة تحريض عليها، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الأربعاء: «يُنظر إلى برنامج الغذاء العالمي على أنه الخيار الأكثر احتمالًا، وقد تلقى بالفعل أموالًا من عدد من البلدان».

واستدركت أن «الخيار الذي سيشهد تدخل برنامج الغذاء العالمي لاستبدال دور أونروا، يخضع لموافقة قيادته».

وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، رفض الاجتماع مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، وأصدر تعليمات لموظفيه أيضًا برفض أي اجتماعات معه، كما دعا إلى إقالة لازاريني.

وتشن إسرائيل حملة على «أونروا» شملت اتهام 12 من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وفي أعقاب المزاعم الإسرائيلية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا». وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.