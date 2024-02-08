نشر مكتب الإحصاء الحكومي الروسي بيانات اقتصادية إيجابية للعام الماضي، قبل أسابيع قليلة من إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين المتوقعة.

ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 6ر3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حسبما أعلنت وكالة "روستات" في موسكو يوم الأربعاء بناء على حسابات أولية، وفي عام 2022، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر1%.

وكان هذا هو العام الذي بدأت فيه روسيا حربها ضد أوكرانيا وتعرضت فيه للعديد من العقوبات. ووفقا لوكالة تاس، قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف إن الانتعاش استند إلى عوامل داخلية مثل طلب المستهلكين والاستثمارات.

وأضاف ريشيتنيكوف أن الدخول الحقيقية نمت بنسبة 6ر4% العام الماضي. وارتفع حجم التداول في قطاع التجزئة الروسي بنسبة 4ر6%.

كما توقع محللون أجانب نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا. ومع ذلك ، فإنهم يعزون ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الحكومي على التسلح والجيش.

وتوفر مدفوعات الرواتب وكذلك تعويضات المصابين أو القتلى للعديد من العائلات الروسية المزيد من المال. والأجور آخذة في الارتفاع بسبب نقص العمالة.

وربطت "روستات" يوم الأربعاء بيانات الاقتصاد الكلي بمعلومات عن تطور أسعار البيض والبنزين. وقد تسبب ارتفاع أسعار السلعتين في الأشهر الأخيرة في استياء السكان.

ووفقا للهيئة، انخفضت أسعار البيض بنسبة 6ر2% منذ بداية العام. وأصبح البنزين أرخص ببضعة كوبيكات في الأسبوع الماضي. إلا أن سعر الديزل ارتفع.

ويريد بوتين أن يضمن لنفسه فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات خلال الانتخابات المقررة في 17 آذار/مارس.