زراعة الشرقية: انطلاق حملة صيانة القمح لحماية المحصول من القوارض

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية مستمرة في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح، والتي انطلقت بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، وتستمر حتى 20 فبراير الجاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف، في بيان اليوم، أنه قد تم توزيع كل المستلزمات الخاصة بالحملة على مديري الجمعيات الزراعية والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذره الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف وضع أكياس المبيد في بؤر الإصابة وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول؛ وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على الانتشار والتكاثر السريع.