 وزير الخارجية السعودي يبحث مع المفوض العام للأونروا تعزيز سبل التعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يبحث مع المفوض العام للأونروا تعزيز سبل التعاون

(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 6:51 م

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، على موقفها الداعمة لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خاصة بعد  انسحاب العديد من الشركاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه بالرياض اليوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني "التعاون بين المملكة والوكالة وسبل تعزيزها".

وجدد الوزير السعودي، بحسب "واس"، "التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الاونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".

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