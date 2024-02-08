كوريا الشمالية تلغي قوانين التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

أفادت بعض التقارير، بأن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوّت بالموافقة على إلغاء القوانين والاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

ونقلت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس، القول إن مجلس الشعب الأعلى اتخذ هذه الخطوة في جلسة عامة عقدها في قاعة "مان سو ديه" ببيونج يانج أمس.

وصوت البرلمان على إلغاء القانون الذي يحكم العلاقات الاقتصادية مع سول، والقانون الخاص بتشغيل مشروع جبل "كوم كانج" السياحي واللوائح ذات الصلة لتطبيقه، واتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أساسيا لهذا التعاون، بينما ينص قانون المنطقة الخاصة في جبل "كوم كانج"، الذي تم اعتماده في عام 2011، على تفاصيل الاستثمارات في المنطقة من قبل كوريا الجنوبية والكيانات الأجنبية.

وتأتي الخطوة الأحادية الجانب، بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين دولتين في حالة حرب خلال اجتماع نهاية العام لحزب العمال الحاكم.