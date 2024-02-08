لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعلن استرداد أكثر من 23 مليون رينجيت ماليزي

أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، أنها استعادت أكثر من 23 مليون رينجيت ماليزي من أصول صندوق الاستثمار الماليزي (إم. دي.بي1) من خلال عمليات أجريت العام الماضي وكان آخرها يوم الاثنين الماضي.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الخميس، بأنه قد تم استرداد الأموال في صورة نقود وأصول من خلال عمليات مصادرة، تتضمن عمليات في المحاكم، والإعادة الطوعية من جانب خمسة أفراد إلى الحكومة.

وقالت لجنة مكافحة الفساد في بيان لها اليوم الخميس: "جاء النجاح بسبب (عمليات) المتابعة التي قام بها قسم مكافحة غسل الأموال لدينا".

وأضافت أنه من بين الأموال التي تم استردادها، هناك 556 ألف رينجيت ماليزي تمت استعادتها في 30 أغسطس الماضي، من جانب مسؤول في صندوق الاستثمار الماليزي.

وفي 29 من سبتمبر، تم استرداد مبلغ إضافي قدره 4.55 مليون رينجيت ماليزي من شخص آخر، من خلال تحويل من بنك سويسري.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي ووحدة "إس آر سي إنترناشونال" كانا قد رفعا في مايو الماضي 22 دعوى مدنية مشتركة ضد كيانات وأفراد؛ لاسترداد أصول تزيد قيمتها على 23 مليار دولار، بحسب وزارة المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة المالية القول، إن صندوق الاستثمار الحكومي رفع ست دعاوى ضد تسعة كيانات، من بينها مؤسستان ماليتان أجنبيتان و25 فردا، بسبب مخالفات مختلفة تتضمن الاحتيال والتآمر للاحتيال على الصندوق.

ومن ناحية أخرى، رفعت وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، 16 دعوى ضد 15 فردا و8 كيانات؛ بسبب مخالفات مختلفة تتضمن سوء استغلال السلطة وانتهاك الواجبات الائتمانية في الوظائف العامة، بحسب ما جاء في البيان اليوم الاثنين.