المركزي الصيني يضخ 345 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

بعد أن ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس الأربعاء 339 مليار يوان (69ر47 مليار دولار) عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 95ر1%، ضخ البنك اليوم الخميس 345 مليار يوان على شريحتين عبر نفس الآلية. وضخ البنك 90 مليار يوان أجل 7 أيام بعائد قدره 8ر1% في حين ضخ 255 مليار يوان أجل 14 يوما بعائد قدره 95ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي قبل عطلة مهرجان الربيع التي تحل يوم 10 فبراير الحالي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات اليوم بمقدار 14 بيب صيني ليسجل 1063ر7 يوان للدولار مقابل 1049ر7 يوان لكل دولار أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.