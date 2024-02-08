أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف شحنات الذخائر مع قصف روسيا لكييف

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده لتوفير قذائف مدفعية، في الوقت الذي ارتفع عدد القتلى من وابل من الصواريخ الروسية على العاصمة الأوكرانية إلى 30.

وقال كوليبا يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في كييف: "لدينا أكبر حرب هنا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، نحن بحاجة إلى هذه القذائف كي نحمي أوروبا".

وأضاف: "اليوم نتحدث عن الدفاع عن أوروبا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية".

وعلى وجه التحديد، اقترح الوزير الأوكراني على الاتحاد الأوروبي تغيير أو إنهاء عقود الذخائر القائمة مع دول ثالثة وتحويل تلك الطلبات إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا إنه لا يزال هناك الكثير من قذائف المدفعية في المخزونات حول العالم. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضاعف جهوده إلى ثلاثة أمثالها لضمان وصول هذه القذائف إلى أوروبا وبالتالي إلى أوكرانيا.

وكان بوريل اعترف في نهاية كانون الثاني/يناير بأن خطط الاتحاد الأوروبي الطموحة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية في غضون عام قد فشلت ، مع توقع تسليم أكثر من نصف الكمية الموعودة بحلول نهاية آذار/مارس.

والهدف الجديد الآن هو الوصول إلى مليون قذيفة على الأقل هذا العام ، مع تعهد الدول الأعضاء بتسليم حوالي 630 ألف قذيفة إضافية بين آذار/مارس ونهاية العام.

وقال بوريل: "نعطي أولوية قصوى لعمليات التسليم إلى أوكرانيا بل ونؤخر حتى الزيادة في ترساناتنا".