مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا التي تحتلها روسيا يوم الأربعاء، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن ما وجده.

وساعدت الزيارة في إكمال انطباع منظمته عن حالة المحطة.

وهذه هي زيارته الرابعة لأكبر منشأة نووية في أوروبا منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا قبل ما يقرب من عامين.

واكتفى جروسي بالقول إن الزيارة كانت تتعلق بحماية المحطة، والسلامة النووية، وحالة المفاعلات ونظام التبريد، وتأهيل فريق التشغيل وجوانب أخرى.

وكتب جروسي على منصة إكس: "هذه تقييمات حيوية لسلامة وأمن المنشأة".

واحتلت القوات الروسية محطة الطاقة النووية ذات المفاعلات الستة بقدرة ألف ميجاوات في بداية مارس 2022، بعد شهر واحد فقط من الغزو.

وانزعج الرأي العام العالمي لأن المحطة تعرضت للقصف مرارا، مع إلقاء روسيا وأوكرانيا باللوم على بعضهما البعض.

ومنذ سبتمبر 2022، كان مراقبو الوكالة موجودين بشكل دائم في المحطة، التي لا تعمل، ولكن وفقا لتصريحاتهم الخاصة، لا يمكنهم الوصول إلى جميع المناطق.

وقبل التوجه إلى المحطة، تحدث جروسي إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورؤساء الصناعة النووية الأوكرانية في كييف.