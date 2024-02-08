تريزيجيه: نحتاج للقتال من أجل الفوز بكأس تركيا

علق محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون سبور التركي، على فوز فريقه في دور الـ16 من بطولة كأس تركيا والتأهل للدور ربع النهائي.

طرابزون سبور حقق فوزًا مثيرًا في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1 على حساب نظيره جينتشلر بيرجلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس لحساب منافسات دور الـ16 من بطولة كأس تركيا، ليتأهل للدور ربع النهائي.

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه، الذي نجح في قلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2-1، حيث تعادل فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «95»، قبل أن يسجل تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 106.

وقال تريزيجيه في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر قناة «A spor»: «أحمد الله على الوصول إلى هذا الدور، وإن شاء الله نواصل الانتصارات ونحقق هدفنا بالتتويج بلقب كأس تركيا هذا الموسم».

وأضاف: «نمتلك لاعبين مميزين، وكذلك المدرب ومع مساندة جماهيرنا سوف نحقق كل شيء.. أعتقد أننا لم نكن نستحق الخسارة في المباراة الماضية أمام بشكتاش بالدوي، ولكننا لم نكن محظوظين وأهدرنا فرصًا عديدة».

وأتم: «حاولنا كثيرًا في مباراة اليوم، وعلينا القتال دائمًا في هذه الحياة والحمد لله حققنا الفوز، وسنواصل قتالنا من أجل قميص النادي».