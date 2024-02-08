الفلبين تعزز الأمن السيبراني في ظل التهديدات المتعددة

وافق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، على خطة وطنية للأمن السيبراني لمدة خمسة أعوام لتعزيز الفضاء السيبراني للبلاد لمواجهة التهديدات الإلكترونية، بحسب ما أعلنه مكتب الاتصالات الخاص بالرئيس اليوم الخميس .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيان أشار إلى أن الخطة الممتدة من 2024 إلى 2029 تتضمن تقييم التهديدات وتزويد الوكالات الحكومية بإرشادات بشأن كيفية التعامل مع أي هجمات سيبرانية .

وأضاف البيان " أن الخطة تشمل أيضا بناء القدرات وتعزيز مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني، في ظل وجود أكثر من مليوني وظيفة شاعرة في مجال الأمن السيبراني اليوم".