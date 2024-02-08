 الفلبين تعزز الأمن السيبراني في ظل التهديدات المتعددة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين تعزز الأمن السيبراني في ظل التهديدات المتعددة

د ب ا
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:46 ص

وافق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، على خطة وطنية للأمن السيبراني لمدة خمسة أعوام لتعزيز الفضاء السيبراني للبلاد لمواجهة التهديدات الإلكترونية، بحسب ما أعلنه مكتب الاتصالات الخاص بالرئيس اليوم الخميس .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيان أشار إلى أن الخطة الممتدة من 2024 إلى 2029 تتضمن تقييم التهديدات وتزويد الوكالات الحكومية بإرشادات بشأن كيفية التعامل مع أي هجمات سيبرانية .

وأضاف البيان " أن الخطة تشمل أيضا بناء القدرات وتعزيز مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني، في ظل وجود أكثر من مليوني وظيفة شاعرة في مجال الأمن السيبراني اليوم".


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