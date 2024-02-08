29 ميدالية مصرية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

تصدر المنتخب المصري لرفع الأثقال، جدول ميداليات بطولة إفريقيا للعبة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة الحالية، قبل انطلاق اليوم الختامي للمسابقة.

وفاز منتخب مصر لرفع الأثقال بـ 17 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا، إلى جانب 8 ميداليات فضية و 4 برونزيات، بإجمالي 29 ميدالية متنوعة.

وجاءت نتائج الأبطال المصريين في البطولة الإفريقية كما يلي:

في منافسات وزن 102 كجم رجال، المركز الأول اللاعب ياسر أسامة بفضية الخطف وذهبية كلين و نتر وذهبية المجموع، والمركز الثاني للاعب محمود حسني بذهبية الخطف وفضية كلين و نتر وفضية المجموع.

وفي منافسات وزن 89 كجم رجال، حصد المركز الأول اللاعب كريم كحلة، بذهبية الخطف وذهبية كلين و نتر وذهبية المجموع، وفي منافسات وزن 76 كجم سيدات، نعمة سعيد ذهبية الخطف وذهبية الكلين و النتر وذهبية المجموع، أميرة عبد الرحمن بفضية الخطف وفضية الكلين و النتر وفضية المجموع.

أما منافسات وزن 81 كجم سيدات، المركز الأول اللاعبة سارة سمير بذهبية الخطف وذهبية الكلين و النتر وذهبية المجموع، واللاعبة شمس أحمد في المركز الثالث ببرونزية الخطف.

وتضم قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في البطولة كلًا من:

علي صعيد السيدات: «نضال محمد علي وزن 49 كجم، أميرة عبدالرحمن وزن 71 كجم ، نعمة سعيد وزن 76 كجم، سارة سمير وشمس أحمد محمد وزن 81 كجم ، فاطمة صادق وسمر سعيد حبش وزن 87 كجم، حليمة عبد العظيم وزن +87 كجم».

وفي الرجال كلًا من: «عبدالرحمن وحيد ونور محمد زكي وزن 61 كجم، أحمد سعيد وزن 73 كجم، عبدالرحمن يونس وزن 81 كجم، كريم أبو كحلة وزن 89 كجم، ياسر أسامة ومحمود حسن وزن 102 كجم، رجب عبدالرحمن وزن 109 كجم، وعبدالرحمن محمد علي وزن +109 كجم».

وضمت قائمة الدول المشاركة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلاً عن مصر البلد المستضيف .