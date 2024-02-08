نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: جيشنا يحارب في غزة دون هدف استراتيجي

قال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال دان هرئيل، اليوم الخميس، إن جيش بلاده يحارب في قطاع غزة بلا هدف والقتال لن ينتهي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن هرئيل، الذي تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقا، أن القوات الإسرائيلية تحارب في غزة دون هدف وأن الخطة العسكرية الموضوعة تعني أن الحرب لن تنتهي.

وأشار إلى أن ممارسة الضغط العسكري وحده على حركة حماس في قطاع غزة لن يعيد المحتجزين، ولكن يجب بالتوازي المضي قدما في مسار سياسي وإدارة مفاوضات أمام الحركة الفلسطينية بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عمليتها في قطاع غزة حتى يمكن تحقيق نصر كامل على حماس في غضون أشهر وليس سنوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «نحن في طريقنا لإكمال النصر، وهو قريب، نحن لا نتحدث عن سنوات أو عشرات السنين، وإنما عن شهور».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مكتب نتنياهو، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة «حماس» الفلسطينية، والتي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.