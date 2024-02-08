تقرير: آلاف الإٍسرائيليين يطالبون بمواصلة حرب غزة حتى النصر

ذكر تقرير إخباري أن عدة آلاف من الإسرائيليين تظاهروا اليوم الخميس، في القدس، وناشدوا الحكومة بعدم الرضوخ للضغط الدولي من إجل وقف إطلاق النار، وطالبوها بمواصلة حرب غزة حتى هزيمة حماس.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الكثير من المتظاهرين رفعوا لافتات تتضمن صور جنود الجيش الذين قتلوا ورسائل تفيد بأنهم فوضوا إسرائيل بالمضي قدما حتى النصر.



يشار إلى أن القادة الإسرائيليين أعلنوا أنه من بين أهداف الحرب، القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزهم عناصرها خلال هجومهم على جنوب إسرائيل ونقلوهم إلى قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر العام الماضي.