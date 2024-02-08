رئيس اتحاد الصليب والهلال الأحمر: الآلاف في غزة يعانون من المجاعة

قالت رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر كيت فوربس، إن جمعية الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس: «نحتاج المزيد من المساعدات والقدرة على إيصالها للمحتاجين في قطاع غزة، فالممرات الآمنة والمساعدات الإنسانية ليست رفاهية، ووصولها للمحتاجين ضروري».

ونوهت بأن «العديد من المشكلات الأمنية تعوق إيصال المساعدات إلى كل الأماكن داخل قطاع غزة»، قائلة إن «ما يزيد عن مليون مواطن فلسطيني نزحوا، فضلًا عن أن الآلاف يعانون من المجاعة، وبحاجة إلى الدواء والغذاء والمأوى».

وشددت على أهمية حماية المستشفيات وفقًا للقانون الدولي، مضيفة: «المستشفيات يجب ألا تتعرض لأي تهديد، وكل ما يحدث عكس ذلك بمثابة انتهاك لهذا القانون، كما نتطلع لتنفيذ التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية».

وأمس الأربعاء، استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، لدى وصولها إلى المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.

ورحب المحافظ بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مقدمًا لها التهنئة على توليها المنصب منذ ديسمبر الماضي، كثاني امرأة تتولي هذا المنصب الرفيع.

وثمن المحافظ، جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم.