الرئيس الألماني يأمل في كسب الأجيال الشابة لإحياء التعاون مع منغوليا

أعرب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، عن أمله في أن يعمل الشباب بصفة خاصة على إحياء التعاون بين ألمانيا ومنغوليا.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس في أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا: "نسعى بصفة خاصة لكسب الأجيال الأصغر عمرا للاستثمار في هذه العلاقات الألمانية-المنغولية".

وأشار إلى أن الشباب في منغوليا لديهم اهتمامات بإنتاج الطاقة وتحول الطاقة والزراعة المستدامة والسياحة، وأضاف أنهم سيستفيدون عندما يتم تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن ألمانيا ومنغوليا وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية بحضور الرئيس الألماني في العاصمة المنغولية أمس الأربعاء، وبذلك سيتم النهوض بالعلاقات القائمة بالفعل منذ فترة طويلة، إلى مستوى جديد، من شأنه أن يشمل الكثير من مشروعات التعاون.

ويعد ذلك من مصلحة كلا البلدين، حيث أن منغوليا، وهي دولة ديمقراطية برلمانية، تقع محاصرة جغرافيا بين جارتيها صاحبتي الحكم الاستبدادي، روسيا والصين. وتحاول منغوليا توسيع نطاق علاقاتها الدولية - سياسيا واقتصاديا.

وتسعى ألمانيا من جانبها إلى تحقيق هدف إعادة تموضع نفسها من جديد في أعقاب إعراضها عن روسيا وإعادة تقييمها للدور الذي تلعبه الصين.