إطلاق قافلة طبية بمركز المثلثات في حي المعصرة جنوب القاهرة

أطلق اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، قافلة طبية بمركزطبي المثلثات فى منطقة حدائق حلوان، موضحًا أن ذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بالمعصرة للكشف الطبي والفحص الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان بكل التخصصات الطبية.

وأوضح عيسوى، اليوم الخميس، أن التخصصات الطبية، تشمل عيادات الباطنة والرمد والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والقلب والجلدية والنساءوالتوليد وخدمة تنظيم الأسرة والأسنان، مشيرًا إلى تواجد القافلة بالمركز الطبيى حتى إنتهاء يوم الخميس الجارى، حفاظًا علي الصحة العامة لمواطني حي المعصرة.

وأضاف أن ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها تستهدف رفع جودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة لأهالى الحى.