رابطة ألمانية تؤكد أهمية الغاز المسال من الولايات المتحدة

أكدت رابطة ألمانية معنية بالغاز، أهمية الغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن.

وقال رئيس رابطة "مستقبل الغاز" تيم كيلر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تظل الإمدادات الأمريكية محورية لأجل تحرير الاتحاد الأوروبي من قبضة الاعتماد على الطاقة الروسية".

وأكد كيلر، أنه من المهم بشكل أساسي أن يعمل شولتس لأجل الوصول لأسعار غاز قادرة على التنافس بصورة مستمرة ويعمل لأجل التوصل إلى عقود توريد طويلة الأمد للغاز المسال من أجل تأمين تحول الطاقة.

يذكر أن الحكومة الأمريكية أعلنت تجميد تصاريح معلقة بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث من المقرر فحص كيفية تأثير أية صادرات على تكاليف الطاقة وأمن الطاقة بالولايات المتحدة وعلى البيئة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في نهاية يناير الماضي.

وصحيح أن هناك فترة توقف بالنسبة لمشروعات التصدير إلى جميع الدول التي لا تمتلك الولايات المتحدة معها اتفاقية تجارة حرة - ويندرج ضمنها دول الاتحاد الأوروبي- إلا أن البيت الأبيض أكد الاستمرار في إمداد حلفاء الولايات المتحدة عبر البنية التحتية القائمة.

ويتوجه شولتس، إلى واشنطن اليوم الخميس في ثالث زيارة رسمية له هناك منذ توليه المستشارية قبل عامين تقريبا، حيث يعتزم الالتقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الجمعة.