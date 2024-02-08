كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يستعد لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء، كبطاقة جديدة إضافية مع البطاقتين الصفراء والحمراء.

ووفقا لصحيفتي «تليجراف» و «جارديان» البريطانيتان، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، أعطى الضوء الأخضر لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه التجارب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الصيف المقبل، غير أن قرار مجلس الاتحاد الدولي يواجه معارضة من قبل ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبذلك ستصبح البطاقة الزرقاء أحدث بطاقة تدخل عالم كرة القدم منذ البطاقات الحمراء والصفراء في كأس العالم 1970.

كل عشاق كرة القدم يعرفون جيدًا متى تستخدم البطاقة الصفراء والحمراء، فكيف سيكون استخدام البطاقة الجديدة، ومتى يستخدمها الحكم؟ هذا ما سنتناوله في السطور القليلة التالية.

سيتم استخدام البطاقة الزرقاء في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم، ويستبعد اللاعب الحاصل على البطاقة الزرقاء من اللعب لمدة 10 دقائق فقط.

وإذا حصل اللاعب على البطاقة الزرقاء مرتين، بإنه ينال البطاقة الحمراء، كما سيتم طرد اللاعب في حالة حصوله على بطاقة صفراء وأخرى زرقاء في نفس المباراة.