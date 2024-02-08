واشنطن: لدينا علم بتقارير اعتقال إسرائيل اثنين من مواطنينا بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها على علم بتقارير اعتقال السلطات الإسرائيلية اثنين من مواطنيها في قطاع غزة، وسعيها للحصول على معلومات إضافية.

وأضاف نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بهذه التقارير، ونسعى للحصول على معلومات إضافية"، دون ذكر أي تفاصيل بالخصوص، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد أن "أولويتنا هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج، لكن ليس لدينا تفاصيل بهذا الشأن".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.