حاول العشرات من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، إغلاق الطرق أمام موكب الرئيس الأميركي جو بايدن، في حي مانهاتن بولاية نيويورك، أثناء زيارته للولاية، للمشاركة في لقاءات انتخابية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك رفضاً لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد حاصر المئات من اليهود الأميركيين بالقرب من ميدان "كولومبوس"، أحد المقرات التي كان الرئيس الأميركي في طريقه إليه، لحضور اجتماع انتخابي، لكن الشرطة المحلية فرقتهم قبل وصول موكبه، واعتقلت ما يقارب الـ100 على خلفية الاحتجاجات.

وطالب المتظاهرون، بايدن، في أول ظهور له، في حي مانهاتن الشهير، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بوقف تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.