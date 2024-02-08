 وكالة الإحصاء الأوروبية: فرار 4.3 مليون شخص من حرب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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وكالة الإحصاء الأوروبية: فرار 4.3 مليون شخص من حرب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج- (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:44 م

ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يستضيف ما يربو على أربعة ملايين شخص فروا من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات يوروستات أن 4.3 مليون شخص، ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي، حصلوا على وضع الحماية المؤقتة داخل التكتل، ويشكل الأوكرانيون 98.2% من المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة.

وخلال الربع الأخير من عام 2023 حصل ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص إضافي على وضع الحماية المؤقتة، في أقل عدد فصلي منذ نشوب الحرب في فبراير 2022.

وانخفضت الأعداد بنسبة 21 % مقارنة بالربع السابق.

وتمثل النساء 46.2% من المستفيدين، ونسبة الأطفال 33.2%.

ويقيم أكثر من نصف المستفيدين في ألمانيا وبولندا، بنسبة 29 % و22.1% على الترتيب.

والحماية المؤقتة هي إجراء طارئ يمدد الحماية الفورية والمؤقتة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في أحداث النزوح الجماعي الناجمة عن الظروف القاسية.

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