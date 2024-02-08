الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعقد ندوة «ما لك وما عليك» بشأن التأمين الصحي الشامل

عقدت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ندوة تثقيفية بعنوان "ما لك وما عليك" حول حقوق وواجبات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز "طب الأسرة، السلام، والمحطة".

وتضمنت الندوة تعريف المنتفعين بالحق في تلقي الرعاية الطبية الملائمة وجودتها، والحق في الحصول على معلومات كافية وواضحة حول حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة، والحق في احترام خصوصيتهم وسرية معلوماتهم الطبية، بجانب حقهم في تقديم شكوى إذا شعروا أن حقوقهم قد انتهكت.

وناقشت الندوة واجبات المنتفعين بأن يكونوا على دراية بواجباتهم تجاه المنشآت الصحية والالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية التي تُقدم لهم من فريق الرعاية الصحية، وأن يكونوا صادقين في تقديم المعلومات الصحية اللازمة لتشخيص حالتهم بشكل دقيق، واحترام حقوق المرضى الآخرين والمساهمة في تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التعاون مع فريق الرعاية.

وأكدت مناقشات الندوة، أن فهم المنتفعين لحقوقهم وواجباتهم في منشآت الرعاية الصحية له أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المرضى وفرق الرعاية، ويساهم في تعزيز ثقافة التعاون والشراكة بين جميع أطراف العلاج، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.