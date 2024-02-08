خبير: رد حماس على ورقة باريس كان اختبارا لجدية موقف إسرائيلي

علق حسام الدقني أستاذ العلوم السياسية في غزة، على رد حماس، قائلا: كان الهدف منه فحص طبيعة الموقف الإسرائيلي والأمريكي من ورقه باريس، هل هو فخ أم أن هناك مسار سياسي جاد.

وأكد حسام في مداخلة عبر زوم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة "اي تي سي'، أن ما توقعته حماس كان حقيقيا، وأن نية إسرائيل تخليص حماس من ورقتها الرابحة وهي الأسرى الإسرائيليين عن طريق تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من ورقة باريس ثم العودة إلى قتل وقصف المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستبدأ غدا من القاهرة، بعد أن انقلبت إسرائيل على قطر بعد رفضها لرد حماس، وبدأت ضرب قطر إعلاميا على أساس أنها أفسدت ورقة باريس وحاضنة لحماس.