 خبير: رد حماس على ورقة باريس كان اختبارا لجدية موقف إسرائيلي - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

خبير: رد حماس على ورقة باريس كان اختبارا لجدية موقف إسرائيلي

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 8:54 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 8:54 ص

علق حسام الدقني أستاذ العلوم السياسية في غزة، على رد حماس، قائلا: كان الهدف منه فحص طبيعة الموقف الإسرائيلي والأمريكي من ورقه باريس، هل هو فخ أم أن هناك مسار سياسي جاد.

وأكد حسام في مداخلة عبر زوم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة "اي تي سي'، أن ما توقعته حماس كان حقيقيا، وأن نية إسرائيل تخليص حماس من ورقتها الرابحة وهي الأسرى الإسرائيليين عن طريق تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من ورقة باريس ثم العودة إلى قتل وقصف المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستبدأ غدا من القاهرة، بعد أن انقلبت إسرائيل على قطر بعد رفضها لرد حماس، وبدأت ضرب قطر إعلاميا على أساس أنها أفسدت ورقة باريس وحاضنة لحماس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك