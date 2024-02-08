إسرائيل تفرج عن 71 فلسطينيا تم اعتقالهم في غزة

أفرجت إسرائيل اليوم الخميس، عن 71 فلسطينيا بينهم 19 امرأة كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقلهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال عمليته البرية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الفلسطينيين، الذين تم إخلاء سبيلهم، وصلوا إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة خلال عمليته البرية دون الكشف عن ظروف اعتقالهم أو حتى السجون التي يتم وضعهم بها، بحسب ما أعلنت عنه مؤسسات حقوقية فلسطينية.

من جانبه، اتهم رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس، إسرائيل، بحرمان أسرى غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في إسرائيل.

وقال فارس، في بيان صحفي: "في ذات الوقت يٌمنع المحامون الفلسطينيون أو الأجانب من الوصول لمعتقلي غزة في أماكن احتجازهم السرية، مما يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من القطاع بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم".

وطالب فارس المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسئولياتها أمام ما وصفه بـ"التطرف" الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وقال "على الرغم من أننا مؤسسة فلسطينية رسمية تهتم بشئون الأسرى وحقوقهم إلا أننا لا نعلم شيئا عن معتقلي غزة ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية ولا حتى أماكن احتجازهم".

وحذر فارس من ارتكاب إسرائيل لمخالفات قانونية ضد المعتقلين قد تصل إلى حد "القتل"، مشيرا إلى أن مؤسسته حصلت على شهادات من معتقلين سابقين بأنهم عوملوا بطريقة تفتقد لكل "الأسس القانونية والإنسانية".