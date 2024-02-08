الاشتباه في شقيقين قاصرين جراء حادث مقتل والدتهما بإسبانيا

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بعد الوفاة العنيفة لامرأة في إسبانيا، احتجزت الشرطة نجليها القاصرين.

وقالت السلطات إنه جرى العثور على المرأة التي تبلغ من العمر 48 عاما جثة هامدة في الحقيبة الخلفية لسيارة مساء أمس الأربعاء في منطقة كانتابريا بشمال البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي "ار تي في ايه" وغيره من المنافذ الإعلامية، نقلا عن دوائر التحقيق، بأن الشقيقين يبلغان 13 و 16 عاما.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم أنه نظرا لأن الطفل الأصغر دون عمر الـ14 فلا يمكن تحميله مسئولية جنائية بموجب القانون الإسباني.

وتحدثت وسائل الإعلام عن أنه كان قد تم الإبلاغ عن فقدان الشقيقين أمس الأربعاء قبل العثور عليهما لاحقا في متنزه ونقلا إلى حجز الشرطة.

وأفادت صحيفة إلموندو بأن جثة والدتهما كان عليها آثار جروح عديدة، وكان رأسها مغطى بكيس قمامة. ووقع الحادث في بلدة كاسترو أورديالس.

وما زالت الملابسات الدقيقة لوفاة المرأة واكتشاف جثمانها غير معروفة.