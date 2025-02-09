وزير العمل اللبناني: تشكيل الحكومة الجديدة بداية لعهد جديد وعودة للمسار الصحيح

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قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر، إن تشكيل الحكومة الجديدة بداية لعهد جديد وعودة للمسار الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة حكومة كفاءات ولا ترتبط بأحزاب وهدفها إنقاذ لبنان

وتابع: «سنعمل مع كل المنظمات الداخلية والخارجية في مرحلة إعادة الإعمار، وسنبدأ بالعمل على إعادة الإعمار وعودة سكان الجنوب إلى منازلهم».

وأكد أن الحكومة ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل ونتطلع لدعم الدول العربية والمؤسسات الدولية



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، وقالت إن الحكومة اللبنانية ستضم 24 وزيرا.