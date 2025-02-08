حمد إبراهيم: الأخطاء التحكيمية تؤثر على نتائج الإسماعيلي في الدوري

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي أن الأخطاء التحكيمية المتكررة في مباريات الدوري العام تؤثر بالسلب على نتائج فريقه في المسابقة، وذلك بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من البطولة.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يوجد فريق في الدوري لديه أزمة إيقاف قيد منذ موسمين مثل الإسماعيلي".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير، ولن أتحدث عن الأداء التحكيمي، حيث سأترك الأمر لمن شاهد المباراة، ولكن يجب أن أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة".

وتابع: "محاولة الانسحاب؟ الأمر كان مجرد لحظة غضب لتكرار بعض الأخطاء التحكيمية مع الفريق، خصوصا أن الفريق تأثر كثيرًا من تلك الأخطاء في عدة مباريات بالدوري".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "لا توجد خلافات بين لاعبي فريق الإسماعيلي، وأي مشادات تحدث في الملعب تعتبر مسألة عادية في كرة القدم".