جوميز بعد الخسارة أمام الأهلي: لا أملك عصا سحرية

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بدا البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام أهلي جدة بهدفين دون رد، في الجولة 19 من الدوري السعودي.

قال جوميز في تصريحات أبرزتها الصحف السعودية "قدمنا أداء جيدا، ولا نستحق الخسارة، ولم نستغل الفرص، وارتكبنا خطأين تسببا في ركلتي جزاء للأهلي".

وأضاف المدرب البرتغالي "عندما تجتمع هذه الظروف أمام فريق كبير بحجم الأهلي، فإن الأمور تزداد صعوبة".

وشدد "لا أملك عصا سحرية، ولا أعلم ماذا سيحدث في الفترة القادمة، لكن أعد أن أبذل أقصى جهد لدي لتحسين نتائج الفريق وإنقاذه من شبح الهبوط".

ويتذيل الفتح جدول الترتيب في الدوري السعودي برصيد 10 نقاط.

وانتقل جوزيه جوميز لقيادة الفتح في أوائل ديسمبر الماضي، وذلك بعدما فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.