تنظيم الاتصالات: حذرنا شركات التسويق العقاري بغلق هواتفها إذا لم يتم تسجليها

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنَّ الجهاز أرسل تحذيرات بغلق هواتف تستخدمها شركات التسويق العقاري إذا لم يتم تسجليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن وقف الهاتف بشكل تام، سيكون على كل الشبكات وليس فقط على الشبكة التي يعمل عليها.

وأشار إلى أن أي شخص سيستمر في هذه المكالمات سيغلق هاتفه وسيتم تحويله لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لافتًا إلى تحويل شركات للنيابة بالفعل في هذا الصدد.

وشدد على أن الجهاز مستمر في بذل الجهود حتى القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام.

وأكد أن الجهاز يتخذ إجراءات تصعيدية ضد هذه الشركات بدءًا من التحويل للنيابة إلى غلق الخط وصولًا إلى غلق الهاتف، موضحًا أن الجهاز مستمر في اتخاذ هذه الإجراءات إلى أن تنتهي هذه الظاهرة بالكامل.

ونوه بأن هناك آلية يمكن التواصل من خلالها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك من خلال الرقم 155 لتقديم شكوى.