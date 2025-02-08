استعدادات في قطاع غزة لتنفيذ عملية التبادل الخامسة

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بدأت، اليوم السبت، الاستعدادت في قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وانطلقت مركبات الصليب الأحمر الى موقع استلام الأسرى الإسرائيليين من دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وسيجرى إطلاق سراح 18 أسيراً من المؤبدات و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية و111 أسيرًا من أسرى القطاع مقابل 3 أسرى إسرائيليين.

وأعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، أسماء المعتقلين الذين سيتحررون ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر بأن مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين قد تبدأ ما بين العاشرة والحادية عشرة صباحا وسط القطاع (دير البلح).

وانتشرت قوات من حركة حماس في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى.