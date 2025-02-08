قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن كتائب القسام، ذراعها العسكري في غزة، أفرجت اليوم عن عدد من أسرى العدو لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ضمن إطار صفقة «طوفان الأقصى».

وشددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، على أن «اليوم التالي في غزة فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعب فلسطين ومقاومته».

وأضافت: «المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير».

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، أكد رفضه لكل مشروعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها.

ولفتت إلى أن «النصر المطلق الذي بحث عنه المجرم نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد».

وجددت التحية للشعب الفلسطيني العظيم، الذي وجّه بصموده الأسطوري؛ رسالةً واضحة للعالم أجمع، أنه ثابتٌ على أرضه، متمسّكٌ بمقاومته، مصرُّ على المضيّ في طريقه حتى الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وذكرت أن المقاومة التزمت بـ«القيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياتهم، رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم».

وقررت كتائب القسام الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل 183 أسيرا فلسطينيا منهم 72 محكومين بالمؤبد والأحكام العالية.



