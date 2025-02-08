ممثل الشركة المنفذة لمشروع التحول الرقمي بنقابة الصحفيين: التحول إلى النظام الجديد كان تحديا كبيرا أمامنا

قال ممثل الشركة المنفذة لمشروع التحول الرقمي لخدمات نقابة الصحفيين، نادر عادل، إن التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد للنقابة كان تحديًا صعبًا أمام الشركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة الصحفيين، اليوم، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأضاف: "كانت لدينا روح كبيرة لدينا لإنجاز المشروع، كما أنه في أقرب وقت ستكون كل الخدمات متاحة إلكترونية على الموقع".