وزيرة البيئة اللبنانية: إسرائيل أحرقت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية

قالت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية الجديدة تمارا الزين، إن إسرائيل أحرقت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة ستعمل على وضع خطة لإعادة التعافي البيئي في لبنان.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الحكومة اللبنانية ستطالب إسرائيل بتعويض لبنان عن الضرر البيئي الناتج عن العدوان.

وأكدت أن الحكومة الجديدة عمرها عام ونصف العام، ومهمتها وضع الأمور على طريق التعافي، موضحة أن هناك تحديات كبيرة يواجهها لبنان حاليًا ومن أبرزها الأثر المرتبط بالتغير المناخي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، وقالت إن الحكومة اللبنانية ستضم 24 وزيرا.