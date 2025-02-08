رئيس الشاباك يقر بالفشل في هجوم 7 أكتوبر ويوضح الأسباب

أقر رئيس المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" رونين بار، بالفشل في كشف الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن بار قوله: "لقد فشلت المؤسسة الأمنية للأسف مع هجوم 7 أكتوبر".

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن حديث بار جاء في اجتماع عقده منذ حوالي شهر ونصف مع مسئولي المستوطنات في غلاف غزة، وظلّ سريا حتى يوم الجمعة.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس المنطقة الجنوبية الحالي والقائد الميداني المسئول عن عملاء التشغيل في قطاع غزة، كشف بار عن القيود التي كانت مفروضة على أنشطة "الشاباك" قبل الحرب الأخيرة في غزة، واعترف بالفشل المنهجي.

وقال بار خلال الاجتماع متحدثا عن أحد الأسباب الرئيسية للفشل في صدّ هجوم حماس: «حتى 7 أكتوبر، كانت حرية عمل الشاباك محدودة ولم يكن من الممكن إلا التورط في اغتيال مسئولين كبار».

وأكد رئيس الشاباك، على التغيير الكبير في أنشطة المنظمة منذ بداية الحرب قائلا: «الآن وقد وضعنا أقدامنا على الأرض، يمكننا إحباط العمليات على المستوى الميداني. العمل الاستخباراتي فعال الآن، ويعمل منسقونا داخل غزة».