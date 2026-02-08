قتل أربعة أشخاص وأصيب الخامس بجروح خطيرة جراء إطلاق أحد عناصر الأمن العام النار عليهم يوم السبت.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان: "في حادثة مأساوية في منطقة المتونة بريف السويداء، وقعت جريمة نكراء بحق خمسة مواطنين من المنطقة، أدت إلى مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح خطيرة".

وقال الطحان في بيان عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية السورية "من خلال التحقيقات الأولية وبالتعاون مع أحد الناجين من عملية إطلاق النار، تبيّن أن أحد المشتبه بهم هو عنصر تابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة، فتم توقيف العنصر على الفور، وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية".

وقدم قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء "التعازي الحارة لذوي الضحايا" مؤكدا أن "أي تجاوز بحق المواطنين يُعد أمراً مرفوضاً بشكل قاطع، ولن يتم التساهل مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم".

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة السويداء عن مصادر محلية قولها إن عدداً من المزارعين من أبناء السويداء تعرضوا لإطلاق نار وسط الحديث عن شهداء وإصابات، أثناء قيامهم بقطف الزيتون في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي.

ونقلت صفحات أخرى أن 8 عناصر من الحرس الوطني قتلوا إثر محاولة تسلل بريف السويداء الشمالي ويتبعون لفصيل يسمي بفرسان حمزه التابع لمجموعات "الحرس الوطني"، وذلك خلال محاولة تسلل فاشلة باتجاه قرية المتونة بريف السويداء الشمالي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن العام السورية والقوات التي تتبع لرجل الدين حكمت الهجري وكان أخرها يوم الجمعة حيث أصيب 3 من عناصر قوات الأمن العام وعدد من مسلحي الحرس الوطني خلال محاولة هجوم الأخير على مواقع قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي.

وتتقاسم قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية السيطرة على محافظة السويداء بعد الأحداث الدامية التي وقعت في شهر يوليو/تموز الماضي حيث تخضع مدينة السويداء لسيطرة القوات الموالية للشيخ الهجري والمدعومة من إسرائيل.