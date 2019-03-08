البرازيل وأستراليا تقدمان شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الهندي للسكر

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قدمت البرازيل شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الذي تقدمه الحكومة الهندية لمنتجي السكر في الهند، حيث أطلقت المنظمة آلية تسوية هذا النزاع بين أكبر منتجين للسكر في العالم.

وذكرت منظمة التجارة العالمية، أمس الخميس، أن أستراليا، وهي أيضا لاعب رئيسي في سوق السكر العالمية قدمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي شكوى ضد الدعم الهندي للسكر.

وقالت البرازيل في شكواها "في السنوات الأخيرة زادت الهند بشكل كبير الدعم المحلي في إطار نظامها لدعم قصب السكر والسكر".

علاوة على ذلك، فإن حصص التصدير الإلزامية لمصانع السكر الهندية يؤدي إلى الضغط على الأسعار العالمية.

وتقول البرازيل وأستراليا، إن الدعم الهندي للسكر يتجاوز الحد الذي وضعته منظمة التجارة العالمية وهو 10% من قيمة الإنتاج السنوي للدولة.

كما تقول الشكاوى إن الهند تدعم الصادرات رغم أن هذا غير مسموح به وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

يأتي ذلك فيما تقترب الهند من إزاحة البرازيل عن المركز الأول كأكبر دولة منتجة لقصب السكر في العالم خلال العام المالي 2018/2019، بحسب محللي مصرف "كوميرتس بنك" الألماني.

وأمام الدول الثلاث 60 يوما للتوصل إلى تسوية للنزاع من خلال المحادثات. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ستبدأ منظمة التجارة العالمية تحقيقا لإصدار حكمها في الشكاوى.