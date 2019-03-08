بريطانيا تمنح موظفة إغاثة معتقلة في إيران الحماية الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، إن لندن ستمنح الحماية الدبلوماسية لنازانين زاجاري راتكليف التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للتأكيد على اعتقاد الحكومة البريطانية بأن طهران تصرفت بشكل جائر في معاملتها لها.

واعتقلت زاجاري راتكليف التي تعمل لحساب مؤسسة تومسون رويترز الخيرية في أوائل أبريل 2016 في أحد مطارات طهران بينما كانت متجهة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية. وقضت محكمة بسجنها خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهو اتهام نفته عائلتها وكذلك مؤسسة تومسون رويترز.

وقال هنت: "قررت أن تتخذ المملكة المتحدة خطوة غير معتادة بشكل كبير باستخدام الحماية الدبلوماسية"، مضيفا أن "الخطوة إشارة لطهران بأن سلوكها خاطئ تماما".

وأضاف هنت أن هذه الخطوة، وهي وسيلة قلما تستخدمها الحكومات لتوفير الحماية نيابة عن مواطنيها، لن يكون لها على الأرجح "مفعول السحر" لكنها قد تساعد في قضية زاجاري.

وتابع: "يجب ألا تستغل أي حكومة الأبرياء كرهائن لممارسة النفوذ الدبلوماسي لذا أدعو إيران إلى الإفراج عن هذه السيدة البريئة حتى يلتئم شملها مع عائلتها".

والحماية الدبلوماسية آلية ينص عليها القانون الدولي تستطيع أي دولة من خلالها السعي للتعويض عن الضرر الذي لحق بأحد مواطنيها استنادا إلى أن دولة ثانية ارتكبت خطأ بحق هذا الشخص يتنافى مع القانون.

وقال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "توفير الحكومة البريطانية الحماية لزاجاري يخالف القانون الدولي. لا يمكن لأي حكومة توفير الحماية إلا لمواطنيها".

وأضاف: "تعلم الحكومة البريطانية جيدا أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. بغض النظر عن إقامتها في بريطانيا تظل السيدة زاجاري إيرانية".

وفي وقت سابق من العام أضربت زاجاري عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي تتلقاها في السجن.