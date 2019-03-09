اتهام 14 شخصا في الدنمارك بمشاركة مقطع فيديو يظهر أعمالا إرهابية لعناصر من داعش

وجّهت الشرطة في الدنمارك التهمة إلى 14 شخصاً بمشاركة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام عناصر إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، بقطع رأس مسافر اسكندنافي في دولة المغرب.

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن مقتل الدنماركية لويزا فيستيرجر جيسبرسن (24 عاماً) والنرويجية ماران اويلاند (28 عاماً)، على يد عناصر موالية لتنظيم "داعش" في 17 ديسمبر الماضي أثار موجة غضب كبيرة دولياً، لافتة إلى أن الأشخاص الأربعة المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة أقروا بأنهم استوحوا هذه الطريقة من "داعش".

ونقلت "فوكس نيوز" عن الشرطة الدنماركية قولها، في بيان، إن المتهمين الـ 14 شاركوا مقطع الفيديو عبر تطبيق "ماسنجر" الالكتروني، ومن خلال وسائل تواصل اجتماعية أخرى، وذلك في انتهاك للقانون الجنائي في الدنمارك.

وأضافت الشرطة أن 6 من المتهمين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً.